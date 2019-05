Kurz chiede di cacciare ministro Kickl

(ANSA) - BERLINO, 20 MAG - "Proporrò l'allontanamento del ministro dell'Interno al presidente della Repubblica": lo ha annunciato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa a Vienna in riferimento al ministro dell'Fpoe Herbert Kickl e dopo la bufera che ha investito l'ultradestra austriaca seguita alla diffusione del video di Strache. "Proporrò anche che le funzioni degli Interni siano assunte da alti funzionari e da esperti in modo che il governo mantenga la capacità di agire", ha aggiunto Kurz.