Strache si dimette da vicecancelliere

(ANSA) - BERLINO, 18 MAG - Hans Christian Strache si dimette da vice-cancelliere d'Austria:lo ha annunciato lo stesso leader della FPOE in una conferenza stampa dopo aver incontrato il cancelliere Sebastian Kurz, denunciando che "i giornali hanno atteso due anni per perpetrare questo attentato politico messo in scena segretamente".