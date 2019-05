Ebrea accoltellata, arresto in Danimarca

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Un uomo è stato arrestato la notte scorsa in Danimarca nell'ambito delle indagini sull'accoltellamento di ieri di una donna di religione ebraica a Helsingborg, in Svezia: lo riporta il quotidiano Helsingborg daily. La polizia danese non ha fornito per il momento alcun dettaglio.

La donna, che versa in condizioni critiche in ospedale, è la moglie di un leader della comunità ebraica di Helsingborg.

Secondo il ministero degli Esteri israeliano, l'uomo è un musulmano noto alle autorità.