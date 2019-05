Europee: in GB Farage primo in sondaggi

(ANSA) - LONDRA, 12 MAG - Il 'Brexit party', nuova formazione politica lanciata soltanto alcune settimane fa dall'ex leader dell'Ukip Nigel Farage, svetta al primo posto in un recente sondaggio sulle intenzioni di voto per le prossime elezioni europee che nel Regno Unito si terranno il 23 maggio e supera i 'partiti tradizionali', Conservatori e Laburisti, anche sommati insieme. I Tory - partito di governo - precipitano al quarto posto dopo i LibDem.

L''Opinium survey' condotto per l'Observer, il domenicale del Guardian, vede il Brexit Party al 34%, il Labour al 21%, i LibDem al 12% e soltanto in coda i Tory all'11%.