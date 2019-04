Notre-Dame: ridotto perimetro sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 22 APR - Buone notizie per parigini e turisti. A una settimana dall'incendio a Notre-Dame, le forze dell'ordine hanno ridotto il perimetro di sicurezza intorno alla celebre cattedrale simbolo della Francia. Il divieto di circolare in auto o anche a piedi riguardava oltre la metà dell'Ile de la Cité, l'isola della Senna in cui sorge Notre-Dame. Ma ora il dispositivo è stato alleggerito.

Aperta ai pedoni anche la Rue du Cloitre, sul fianco est della cattedrale, mentre il sagrato inaccessibile con poliziotti e agenti di sicurezza che bloccano ogni ingresso.

Intanto, all'edificio sfigurato dalle fiamme, continuano le operazioni per la messa in sicurezza e le indagini per determinare l'origine dell'incendio.