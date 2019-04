Francia,no a soluzione militare in Libia

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Non è possibile pensare a nessuna soluzione militare nella crisi in Libia, solo con il dialogo politico si può arrivare alle elezioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri francesi Jean-Yves Le Drian in una conferenza stampa con Enzo Moavero Milanesi alla Farnesina rispondendo ad una domanda sulle accuse rivolte alla Francia di sostenere Haftar. "Non è possibile fare nulla in Libia se non c'è un'intesa franco-italiana solida e non c'è una via d'uscita dalla crisi se non è politica", ha detto anche il ministro francese. "Noi due abbiamo scritto un comunicato che poi è stato accettato da tutto il G7, quindi abbiamo pensato di incontrarci il prima possibile qui a Roma per rafforzare la nostra coesione su questo argomento", ha aggiunto. "La crisi in Libia può diventare molto pericolosa, quindi è importante mettere un punto", ha sottolineato Le Drian.