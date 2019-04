Ucraina: Poroshenko solo a dibattito tv

(ANSA) - MOSCA, 13 APR - Il presidente ucraino in carica, Petro Poroshenko, non molla e resta convinto della sua idea di tenere lo scontro con il suo rivale Vladimir Zelensky domani, 14 aprile, allo stadio olimpico di Kiev, come suggerito dal comico che resta in testa ai sondaggi in vista del ballottaggio delle presidenziali del 21 aprile. Peccato che Zelensky continui a dire che il dibattito si terrà il 19 (come prevede la legge elettorale) e dunque allo stadio non ci sarà.

L'amministrazione presidenziale però ha aperto gli accrediti per la stampa e, stando alla nota pubblicata sul sito web, Poroshenko arriverà allo stadio alle 14:00. L'ammissione dei giornalisti accreditati inizierà alle 13:00.

Le ultime rilevazioni sostengono che il 61% degli ucraini che si recherà a votare sceglierà Zelensky mentre solo il 24% sceglierà Poroshenko. Lo riporta Interfax.