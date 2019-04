Finlandia: sfida tra populisti, sinistra

(ANSA) - HELSINKI, 13 APR - La Finlandia va al voto domani per eleggere i 200 deputati in Parlamento che vede i socialdemocratici di sinistra e i populisti, contendersi i consensi nell'ultimo sondaggio. Mentre il 'partito di centro', attualmente al governo, ha perso molte preferenze e risulterebbe quarto nel sondaggio dopo il 'partito di coalizione nazionale'.

L'elezione giunge dopo una campagna elettorale che ha visto come principali temi di dibattito il generoso sistema del welfare nel Paese, il rapido invecchiamento della popolazione e la lotta ai cambiamenti climatici. I circa 4,5 milioni degli aventi diritto al voto dovranno scegliere tra 19 partiti e movimenti, per il rinnovo del Parlamento. Il partito socialdemocratico di centro-sinistra, pro-Europa, è in testa con il 19% dei consensi, secondo l'ultimo sondaggio. Altri movimenti chiave includono i populisti dei 'Veri finlandesi' e il 'Partito della coalizione nazionale', giunti secondo e terzo nel sondaggio con rispettivamente il 16,3% e il 15,9% dei consensi.