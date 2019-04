Farage capolista se si vota all'Europee

(ANSA) - LONDRA, 5 APR - Ufficialmente contrario a ogni rinvio della Brexit, il tribuno euroscettico britannico Nigel Farage sembra in realtà fregarsi già le mani di fronte alla possibile prospettiva che una proroga imponga la partecipazione del Regno Unito alle elezioni Europee di maggio.

Sono pronto a tornare alla "battaglia", proclama in un'intervista a SkyNews Farage, eurodeputato uscente, confermando di volersi nel caso ripresentare alla guida del nuovo Brexit Party dopo aver lasciato l'Ukip in polemica con il denunciato avvicinamento a gruppi e gruppuscoli dell'estrema destra nazionalista inglese extraparlamentare. "Le Europee - dice Farage - sembrano ormai certe". "Sono felice? Non lo sono - giura mettendo le mani avanti - perché avrei altre cose da fare nella mia vita e credevo di aver già vinto la battaglia per la Brexit dopo 25 anni d'impegno". Tuttavia, ribadisce, se si vota "sarò capolista del Brexit Party". "Sarà la controffensiva - conclude - e il risultato sorprenderà tutti".