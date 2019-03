Kazakistan:'nome capitale sia Nursultan'

(ANSA) - MOSCA, 20 MAR - Praticamente 'santo subito'. Il nuovo presidente kazako Kasym-Zhomart Tokayev ha infatti proposto di "perpetuare il nome del primo presidente del paese" rinominando la capitale da Astana a "Nursultan". Non solo.

Secondo Tokayev è necessario "intitolare le strade centrali di tutte le città regionali a Nursultan Nazarbayev".

"Suggerisco inoltre di erigere un monumento nella capitale in onore del primo presidente della Repubblica del Kazakistan", ha detto Tokayev nel corso del giuramento per la nomina di presidente a interim. Lo riporta Interfax.