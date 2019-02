Ue proroga fino al 2021 missione Sahel

(ANSA) - BRUXELLES, 21 FEB - Il Consiglio Ue ha prorogato oggi il mandato della missione dell'Ue Eucap Sahel Mali fino al 14 gennaio 2021, e le ha assegnato un bilancio di quasi 67 milioni di euro per tale periodo.

La missione civile offre assistenza e consulenza alle forze di sicurezza interna del Mali per l'attuazione della riforma del settore della sicurezza stabilita dal governo. La missione fornisce formazioni e consulenze strategiche alla polizia, alla gendarmeria e alla guardia nazionale maliane, nonché ai pertinenti ministeri del paese.

Nel quadro della regionalizzazione delle missioni nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) nel Sahel, la missione Eucap Sahel Mali potrà, d'ora in poi, svolgere attività specifiche e mirate di consulenza strategica e formazione in Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad, come previsto nel suo piano operativo riveduto.