Albania, conclusa protesta opposizione

(ANSA) - TIRANA, 21 FEB - Si è conclusa senza incidenti la protesta di oggi dell'opposizione albanese guidata da Lulzim Basha. Dopo la manifestazione davanti al Parlamento, Basha e gli atri leaders dell'opposizione, accompagnati dalla folla dei sostenitori hanno consegnato, insieme ai loro deputati, i loro mandati presso la sede amministrativa dell'Assemblea nazionale, per poi rientrare nella sede del Partito democratico, principale formazione del centrodestra. "Da oggi siamo dei semplici cittadini, come tutti voi", ha detto Basha rivolgendosi alla folla. "La battaglia per cacciare il premier Rama non si ferma", ha ribadito Basha.