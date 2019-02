Qatar investirà 10 mld euro in Germania

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il vice Primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, ha dichiarato che l'emirato è pronto a investire nei prossimi cinque anni dieci miliardi di euro in Germania. Lo riporta Gulf Times.

"Vediamo molte possibilità per investimenti qui. Stiamo discutendo dei progetti" ha dichiarato il ministro qatarino.

Questo ulteriore investimento da 10 miliardi di euro porterebbe il Qatar a diventare il principale investitore arabo in Germania con un totale di 35 miliardi di euro di investimenti nel Paese europeo.