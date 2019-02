La Francia scende in piazza contro l'antisemitismo

Nuovo atto antisemita in Francia a poche ore dalla manifestazione contro l'antisemitismo promossa dai partiti politici. Profanato il cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia, a una ventina di chilometri da Strasburgo. Imprevista visita del presidente francese Emmanuel Macron alle tombe profanate. 'L'antisemitismo è la negazione della Repubblica e della Francia', le sue parole. A Parigi e in altre città, mobilitazione dopo la recrudescenza di azioni antisemite. Ministro dell'immigrazione israeliano agli ebrei di Francia: 'Tornate a casa'. Solidarietà ai francesi e alla comunità ebraica dal premier Conte.



Macron a cimitero tombe ebraiche profanate - Imprevista visita del presidente francese Emmanuel Macron al cimitero di Quatzenheim, nell'est della Francia, dove un'ottantina di tombe ebraiche sono state profanate. Giungendo sul posto, nel primo pomeriggio, Macron ha depositato una rosa. Nel tardo pomeriggio il capo dello Stato è atteso al Memoriale della Shoah, mentre è prevista per le 19:00 la manifestazione unitaria contro l'antisemitismo.



Conte, solidarietà a Francia e sua comunità ebraica - "In questa Europa, e in quella che stiamo costruendo per le generazioni future, non può esserci spazio per l'antisemitismo. Combatterlo ovunque e in tutte le sue forme è nostro dovere. Alla Francia e alla comunità ebraica francese tutta la solidarietà del Governo italiano". Lo afferna il premier Giuseppe Conte su twitter.