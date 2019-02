Europee: Pe, sovranisti avanzano

(ANSA) - BRUXELLES, 18 FEB - Il fronte sovranista guidato dai Conservatori Ecr e dal gruppo Efdd al Parlamento europeo avanza secondo le proiezioni del parlamento europeo, basate sui sondaggi nazionali. In base a queste il fronte dovrebbe portare alla futura Eurocamera un nutrito gruppo di eurodeputati dai 120 ai 130, se si considerano anche i 12 di Alternative für Deutschland insieme ad altri partiti minori che potrebbe insidiare i socialisti. Ma tutto resta ancora da definire anche in considerazione - è stato sottolineato - di quello che faranno altri partiti o movimento come il M5S e Macron.