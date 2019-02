Brexit: Hunt, via d'uscita c'è

(ANSA) - BRUXELLES, 18 FEB - "Sono venuto con un chiaro messaggio: sulla Brexit c'è una via d'uscita. Con la capacità di visione da entrambe le parti si può trovare una soluzione che abbia il sostegno del Parlamento britannico e vada bene anche all'Ue. Ma occorre fiducia". Così il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt, al suo arrivo alla riunione dei capi della diplomazia dell'Ue. Più tardi, in giornata, il ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay incontrerà il capo negoziatore della Ue Michel Barnier.