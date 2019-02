'Impegno tutela italiani con Brexit'

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Sia da parte britannica sia da parte italiana "vi è un impegno condiviso ad offrire la massima tutela possibile anche in caso di recesso senza accordo", per quanto riguarda i diritti dei cittadini italiani residenti in Gran Bretagna e quelli britannici residenti in Italia. E' quanto si legge in un documento diffuso da Palazzo Chigi con "informazioni utili sulle conseguenze della Brexit".

Da parte italiana, si legge nel testo, "sono in preparazione misure legislative per un sostanziale mantenimento del quadro giuridico esistente", in modo da consentire ai cittadini britannici residenti in Italia al 29 marzo 2019 di continuare a godere di diritti quali l'accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare.

Il testo, circa 40 pagine, prevede inoltre le conseguenze e le adeguate contromisure per tutelare tutta una serie di settori, dalle dogane alla proprietà intellettuale, dalla protezione dei dati ai prodotti alimentari.