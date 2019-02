Turchia: bloccato corteo per Ocalan

(ANSA) - ISTANBUL, 15 FEB - La polizia turca ha bloccato oggi una manifestazione del partito filo-curdo Hdp a Diyarbakir, 'capitale' curda nel sud-est del Paese, nel 20/o anniversario dell'arresto del leader del Pkk Abdullah 'Apo' Ocalan. I dimostranti volevano tra l'altro marciare fino all'abitazione di Leyla Guven, deputata dell'Hdp giunta al 100/o giorno di sciopero della fame per protestare contro l'isolamento di Ocalan e altri detenuti, denunciato come una forma di violazione dei diritti umani. La parlamentare aveva iniziato il digiuno mentre era a sua volta in carcere. Altre proteste e sit-in si sono svolti in diverse città turche, sempre con forti limitazioni da parte della polizia.