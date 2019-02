Belgio: stop al traffico aereo

(ANSA) - BRUXELLES, 13 FEB - Skeyes, il gestore del traffico aereo belga, ha deciso di non consentire il traffico tra le 22 di ieri sera e le 22 di stasera, a causa dello sciopero generale nel Paese. Lo rende noto il gestore in un comunicato.

Skeyes ha deciso lo stop, poiché non ha garanzia che vi sia copertura sufficiente dei servizi da parte del personale.

L'aeroporto di Charleroi aveva già deciso di chiudere, e ora anche tutti gli altri aeroporti del Paese saranno paralizzati, con la conseguenza di centinaia di voli cancellati.