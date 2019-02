Magistrati Italia a Parigi per latitanti

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Una delegazione di magistrati italiani è attesa domani e giovedì al ministero di Giustizia di Parigi per una riunione con i colleghi francesi sulla sorte dei latitanti italiani rifugiatisi in Francia dopo gli anni di piombo. Lo riferisce Le Parisien. Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto che "vengano rimandati in Italia i 15 terroristi che si trovano in Francia". Secondo Le Parisien, alla lista si sarebbero aggiunti altri due nomi, due persone colpite da mandato d'arresto europeo per "fatti più recenti".