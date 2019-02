Farage fonda un nuovo partito

(ANSA) - LONDRA, 9 FEB - Nigel Farage è pronto a tornare sulla scena politica britannica a tempo pieno, se la Brexit dovesse subire un rinvio rispetto alla data fissata del 29 marzo. Lo ha confermato lui stesso ieri sera a SkyNews, affidando inoltre al Daily Telegraph in edicola stamattina un articolo in cui dichiara la sua adesione a un nuovo partito, appena registrato presso la Commissione elettorale del Regno Unito: il Brexit Party, o Partito della Brexit.

In teoria la nuova formazione politica potrebbe partecipare alle elezioni europee del 23 maggio, se Londra chiedesse e ottenesse da Bruxelles una proroga dei termini previsti dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona e quindi uno slittamento dell'uscita dall'Ue: ipotesi peraltro esclusa al momento dalla premier Theresa May, e difficilmente ammissibile dai 27 se non per un periodo più breve; ma che Farage teme comunque come possibile.