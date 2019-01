Ue, Berlino non ha sospeso Sophia

(ANSA) - BRUXELLES, 23 JAN - "Voglio essere molto chiaro, non c'è alcuna questione di sospensione della Germania della missione Sophia, il ritiro della nave era stato pianificato di routine per il febbraio di quest'anno. Sta alla Germania decidere come impiegare i propri mezzi. Berlino continuerà a partecipare, non ci sono indicazioni che non renderà disponibili i suoi mezzi in futuro". Così il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos.