Berlino, 2018 calo 16% richieste asilo

(ANSA) - BERLINO, 23 GEN - Nel 2018, in Germania, ci sono state 185.853 richieste di asilo, e cioè il 16% in meno rispetto all'anno precedente. Nel 2016 erano state 280.000 e nel 2015 890.000. I primi paesi di provenienza sono Siria, Iraq e Iran. È quello che emerge dal rapporto annuale sull'immigrazione, presentato stamani a Berlino dal ministro dell'Interno Horst Seehofer. È chiaro che rispetto all'emergenza del 2015, quando la Germania accolse oltre un milione di profughi, "si è osservata una continua diminuzione dell'arrivo dei richiedenti asilo in Germania", si legge nel rapporto.