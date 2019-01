Assange prepara azione legale contro Usa

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, rifugiato dal 2012 nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, ha preparato un'azione legale da presentare negli Usa per cercare di obbligare l'amministrazione Trump a svelare l'esistenza di una possibile inchiesta segreta contro di lui con accuse di fantomatico spionaggio. Lo scrive il Guardian online.

La procedura "d'urgenza" risulta essere stata già depositata dagli avvocati dell'attivista australiano - fra cui spicca il nome del celebre ex procuratore spagnolo anti corruzione Baltasar Garzon - presso l'Inter-American Commission of Human Rights (Iachr), organizzazione con sede a Washington a cui spetterebbe poi mettere sotto pressione la Casa Bianca.

Assange è inseguito tuttora da un mandato di cattura britannico per non essersi presentato di fronte alla giustizia del Regno, che avrebbe dovuto interrogarlo su mandato della procura di Stoccolma per un controverso caso di presunte molestie sessuali, poi archiviato dalla stessa magistratura svedese.