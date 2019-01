Corbyn: May continua a negare la realtà

(ANSA) - LONDRA, 21 GEN - Le aperture di Theresa May al dialogo sulla Brexit sono "una finzione" e la premier Tory continua a "negare la realtà", mantenendo linee rosse sul suo accordo "completamente" bocciato in Parlamento. Così il leader laburista Jeremy Corbyn, insistendo sulla necessità che il governo tolga dal tavolo ogni ipotesi di no deal, come anche il suo cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, vuole. Corbyn ha anche ironizzato sull'impegno di May di cercare di nuovo "concessioni" dall'Ue sul backstop per l'Irlanda del Nord.