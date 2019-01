Polizia, bomba a Derry poteva uccidere

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - La bomba a Londonderry, in Irlanda del Nord, "aveva lo scopo di uccidere persone nella comunità".

Lo dice il vice capo della polizia nordirlandese, Mark Hamilton, secondo quanto riferisce Skynews. L'episodio non ha provocato feriti, ma ha suscitato allarme e tensioni, con l'evacuazione precauzionale per qualche ora di alcuni edifici nella zona circostante, fra cui una chiesa e una loggia massonica, mentre la polizia locale evoca un gesto intimidatorio "sconsiderato compiuto con un ordigno instabile".

Immediata e unanime la condanna di esponenti politici nordirlandesi di ogni orientamento e del mondo politico britannico, sullo sfondo delle tensioni alimentate nella regione anche dalla Brexit.