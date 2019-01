Francia: esplosione all'università Lione

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - Forte esplosione questa mattina, seguita da un incendio, nel campus dell'Università di Lione 1 (centro della Francia), in una zona in cui sono in corso lavori per impermeabilizzare l'edificio. Una persona è rimasta ferita in modo leggero, le autorità riferiscono che tutto è sotto controllo e che personale e studenti sono tenuti a distanza di sicurezza.

Sembra che l'esplosione e le fiamme siano state originate da tre bombole di gas che erano nel cantiere e che sono esplose sul tetto dell'edificio. Da lì si sono sprigionate le fiamme e un denso fumo nero.