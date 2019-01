Trump, sono 77 i muri nel mondo

(ANSA) - WASHINGTON, 16 GEN - "Ci sono ora 77 muri importanti o significativi costruiti nel mondo, con 45 Paesi che stanno progettando o stanno costruendo muri. Oltre 800 miglia (1287 km) di muri in Europa solo dal 2015. Si è riconosciuto che tutti hanno avuto successo al 100%. Fermiamo il crimine al confine sud!": lo twitta Donald Trump, che non ha trovato ancora una via d'uscita per lo shutdown, che continua legare ai fondi per il muro col Messico, negati dai dem.