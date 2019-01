Sabato i funerali del sindaco di Danzica

(ANSA) - VARSAVIA, 16 GEN - Si terranno sabato prossimo, 19 gennaio, i funerali di Pawel Adamowicz, il sindaco di Danzica accoltellato domenica scorsa durante una manifestazione di beneficenza, da un ventisettenne appena uscito dal carcere. Il primo cittadino sarà sepellito all'interno della basilica mariana della città baltica. È quanto è stato annunciato oggi dal vicesindaco Aleksandra Dulkiewicz, ora anche commissario del comune di Danzica. Sono attese per l'occasione delegazioni da tutto il Paese e dall'estero, ma non è ancora chiaro se parteciperà anche qualcuno del governo di Varsavia. Ieri, intanto, il leader del partito al governo (Pis) Jaroslaw Kaczynski ha annunciato che il suo partito non presenterà alcun candidato alle elezioni per eleggere il nuovo sindaco di Danzica. Il capo dello Stato polacco, Andrzej Duda, ha già preannunciato per il 19 una giornata di lutto nazionale. La famiglia di Adamowicz ha chiesto di sostenere due fondazioni di beneficenza invece di portare i fiori per i funerali.