Brexit: Timmermans cita i Rolling Stones

(ANSA) - STRASBURGO, 16 GEN - "Visto che sono stati citati gli Eagles, lasciatemi citare i Rolling Stones: 'You can't always get what you want' ('Non puoi avere sempre ciò che vuoi')": lo ha detto il primo vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, durante il dibattito sulla Brexit alla Plenaria a Strasburgo all'indomani della bocciatura ai Comuni del piano di Theresa May concordato con Bruxelles per l'uscita del Regno Unito dalla Ue.

"Ma se ci provi, a volte potresti ottenere ciò di cui hai bisogno", ha aggiunto alla fine Timmermans.