Brexit: Barnier, forte rischio 'no deal'

(ANSA) - STRASBURGO, 16 GEN - "A dieci settimane" dal 29 marzo, "non è mai stato così elevato il rischio del no deal": così il capo negoziatore Ue Michel Barnier nel dibattito in aula a Strasburgo dopo il voto di ieri nella Camera dei Comuni.

"Adesso nessuno scenario può essere escluso, in particolare quello che abbiamo sempre voluto evitare: l'uscita" del Regno Unito "senza accordo".