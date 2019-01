Grecia: si dimette ministro Difesa

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il ministro della Difesa greco Panos Kammenos, partner di minoranza del governo, si è dimesso. Lo riferiscono i media greci. Da sempre contrario all'accordo raggiunto con la Macedonia sull'annoso problema del nome della repubblica ex jugoslava, Kammenos ha confermato "le differenze inconciliabili" con il premier Alexis Tsipras, il quale ha accettato le dimissioni e ha annunciato che chiederà il voto di fiducia in Parlamento.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Kathimerini, la mozione di fiducia sarà probabilmente discussa martedì e poi votata giovedì. Il premier, che ha ringraziato Kammenos, leader del partito dei Greci Indipendenti (Anel), ha nominato come suo sostituto il capo delle Forze armate, l'ammiraglio Evangelos Apostolakis. "Le differenze ideologiche con Kammenos erano ben note, ma nonostante ciò abbiamo fatto molte cose insieme", ha detto Tsipras.