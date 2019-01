Brexit: May esclude elezioni anticipate

(ANSA) - LONDRA, 9 GEN - La premier Tory britannica Theresa May ha escluso oggi nel Question Time il ricorso a elezioni anticipate anche in caso di bocciatura, martedì 15 ai Comuni, dell'accordo sulla Brexit da lei raggiunto con Bruxelles. Il governo non vuole le elezioni, "ma un buon accordo", ha detto May replicando a Jeremy Corbyn e accusando il leader laburista di essere contradditorio sulla Brexit e di non aver ancorsa spiegato che tipo di soluzione proponga.