Gilet gialli, ottavo sabato di proteste

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - I Gilet gialli sono scesi in piazza per quello che chiamano l''atto VIII', ovvero l'ottavo sabato di manifestazioni in diverse città francesi, tra cui Parigi, dove tra le 5 e le 600 persone si sono radunate sugli Champs Elysees, accanto all'Arco di Trionfo. "Manifesteremo qui tutti i sabati, continueremo per tutto il 2019", ha detto al megafono Sophie, una dei manifestanti di questo gruppo, secondo i media francesi. "Faremo sì che i cittadini si riprendano il potere. Vogliamo degli stati generali organizzati dal popolo per il popolo".

Altri gridavano "dimissioni di Macron", mentre accendevano fumogeni e bloccavano il traffico. Questi manifestanti, secondo la prefettura, dovrebbe dirigersi verso la piazza della Borsa.

Ma la riunione principale dovrebbe tenersi alle 14 davanti al municipio di Parigi, dove i gilet gialli intendono leggere la loro 'risposta' alle promesse del presidente Emmanuel Macron, e quindi marciare verso l'Assemblea Nazionale. Finora non si segnalano incidenti di rilievo.