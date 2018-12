Dati confermano, record omicidi Londra

Il 2018 segna un record di omicidi a Londra dal 2009. Lo confermano gli ultimi dati resi noti dalla polizia londinese, aggiornando a 131 il totale delle morti violente finora, il numero più sanguinoso dell'ultimo decennio.

Ben 75 sono gli episodi censiti di morte per accoltellamento e 13 per colpi di arma da fuoco. Oltre un terzo delle vittime (44) aveva fra i 16 ed i 24 anni e 25 di queste meno di 19 anni, scrive oggi il Guardian, evidenziando ancora una volta l'impatto largamente prevalente del fenomeno fra le minoranze etniche e le periferie, dove si stima vi siano 180 gang giovanili. "L'aumento del numero di morti violente sia a Londra sia nel resto del paese è una vergogna", ha dichiarato al quotidiano britannico un portavoce del sindaco laburista, Sadiq Khan, puntando il dito contro i tagli del governo Tory a forze di polizia, servizi per i giovani ed enti locali e ricordando come quest'anno "il numero di agenti nella capitale sia sceso sotto le 30.000 unità per la prima volta in un decennio".