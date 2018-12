Russia: monumento a Solzhenitsyn

(ANSA) - MOSCA, 11 DIC - A Mosca, in occasione del centenario della nascita, è stato inaugurato un monumento a Alexander Solzhenitsyn, il grande scrittore russo vincitore del premio Nobel e celebre per essere l'autore di 'Arcipelago Gulag'. Alla cerimonia ha preso parte il presidente russo Vladimir Putin, che lo ha definito "un vero patriota".

"Nel corso del suo esilio - ha detto Putin - non ha mai permesso a nessuno di parlare male del suo Paese e ha sempre combattuto la russofobia: ricordo tutti gli incontri che ho avuto con lui e le sue parole di saggezza".

Il monumento, creato dallo scultore Andrei Kovalchuk, si trova nel quartiere Taganka, nel centro della capitale russa.