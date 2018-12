Macron, misure sociali già in settimana

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Vedo uno stato di emergenza sociale ed economico della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri.

Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi". Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei gilet gialli. "Prenderò misure già questa settimana", ha aggiunto, precisando che il governo prenderà misure sociali.