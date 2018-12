L'università di Soros si sposta a Vienna

L'università di George Soros, la Central European University, ha reso oggi ufficialmente noto il trasferimento da Budapest a Vienna. Dal settembre 2019, i programmi saranno portati avanti nella capitale austriaca, si legge in un comunicato di cui dà notizia l'Apa. "La Ceu è stata costretta ad andare via", afferma il rettore Michael Ignatieff,.

"Questo è senza precedenti. Una istituzione americana è stata mandata via da un Paese che è alleato nella Nato".