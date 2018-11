Russia arresta tutti 24 marinai ucraini

I tribunali di Kerch e Simferopoli, in Crimea, hanno terminato i lavori e hanno disposto l'arresto per i 24 marinai delle tre navi ucraine (due unità da guerra e un rimorchiatore) fermati domenica dalla marina russa sullo stretto di Kerch fra il Mar Mero e il Mar d'Azov, compresi i tre rimasti feriti nello scontro a fuoco e al momento ricoverati in ospedale, riporta Ria Novosti. I marinai resteranno in regime di custodia cautelare fino al 25 gennaio.

Fra le voci di protesta da parte dell'Unione europea, il vicepresidente della Commissione, valdis Dombrovskis, ha chiesto il rilascio, ha definito le tensioni nel Mar d'Azov "inaccettabili" e ha ribadito che l'Ue "non riconoscerà l'annessione della Crimea da parte della Russia". Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ha chiesto a Mosca di rilasciare i marinai e di rispettare la convenzione Onu sul diritto marittimo, affermando che "l'integrità territoriale dell'Ucraina per noi è fondamentale". Il premier ucraino Volodymyr Groisman su Twitter ha condannato l'arresto definendolo "un atto barbaro". "Moltiplichiamo i nostri sforzi per far tornare a casa i nostri ragazzi. È un oltraggio tipico dei regimi autoritari", ha aggiunto.