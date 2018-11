Brexit: May respinge controproposte

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La primo ministro britannica, Theresa May, respinge con forza gli attacchi di coloro che criticano il piano da lei proposto per un accordo con l'Ue sulla Brexit, rispondendo agli oppositori del suo stesso partito che il loro piano alternativo per il divorzio di Londra dall'Ue non funzionerebbe, in particolare per quanto riguarda il confine irlandese. Lo ha sottolineato in un'intervista al Daily Mail.