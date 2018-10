Migranti, sgombero a campo Grande-Synthe

(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - Nuovo sgombero di migranti nel campo di Grande-Synthe, nel nord della Francia. In totale, sono tra 1.800 e 2.000 le persone evacuate dalla polizia e caricate sui camion messi a disposizione dalla pubblica autorità per essere ricondotte nei centri di ripartizione e orientamento del quadrante nord del Paese. Tra questi, molte famiglie e minori, molti dei quali volevano raggiungere la Gran Bretagna. Ora verranno provvisoriamente alloggiati dallo Stato, in attesa di analizzare i loro casi individuali e le richieste d'asilo.

Obiettivo della maxi-operazione, dicono le autorità transalpine, è anche spezzare le reti di passeurs che imperversano nella zona. Quello di questa mattina è il sesto sgombero di migranti a Grande-Synthe dal 24 maggio. Atteso sul posto anche il ministro dell'Interno, Christophe Castaner.