Khashoggi: Gb, Riad non è credibile

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La spiegazione fornita dall'Arabia Saudita sulla morte di Jamal Khashoggi "non è credibile". Lo ha detto il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab rispondendo ad una domanda della Bbc. Per l'esponente del governo di Londra la morte del giornalista dissidente è "un caso terribile".