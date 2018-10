Juncker frena su flessibilità per Roma

"Non è nostra intenzione" aggiungere flessibilità a flessibilità per l'Italia. Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiana. "Non abbiamo discusso il budget italiano, oggi non era il luogo, ed il tempo. Ma so che nel passato la Commissione è stata accusata di essere stata generosa col bilancio italiano", riferendosi alla flessibilità, ha detto Juncker. "I Paesi al telefono si sono raccomandati di non aggiungere flessibilità alla flessibilità. Negli ultimi tre anni l'Italia ha speso 30 miliardi di euro. Siamo stati molto generosi, gentili e positivi con l'Italia. Perché l'Italia è l'Italia".

Durante l'Eurosummit, ha proseguito, il premier Conte ha presentato il progetto di bilancio italiano "con passione". Ora esamineremo il documento senza "alcun pregiudizio negativo. Sarà esaminato con la stessa flessibilità e rigore come per tutti gli altri. Ci sono 5-6 Paesi a cui chiederemo ulteriori chiarimenti".