Brexit: May, no a estensione transizione

(ANSA) - BRUXELLES, 18 OTT - "Non ci sarà bisogno di una proposta di questo tipo". Così la premier britannica Theresa May, al suo arrivo al vertice Ue a chi le chiedeva dell'estensione del periodo di transizione post-Brexit. "In questa fase è emersa l'idea di creare un'opzione per estendere il periodo di attuazione, ma sarebbe solo di alcuni mesi".

"Stiamo lavorando per avere la futura relazione" con l'Ue "entro fine dicembre 2020. In ogni caso non ci sarà bisogno di una proposta di questo tipo, mi aspetto che" la transizione "finisca a dicembre 2020".