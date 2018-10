May, vogliamo accordo secondo referendum

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - Theresa May insiste sull'obiettivo di un accordo di divorzio dall'Ue, ma anche sui suoi paletti sul dossier dell'Irlanda del Nord: "Vogliamo un accordo che attui il mandato popolare sulla Brexit e porti benefici a tutto il popolo del Regno Unito", ha detto la premier Tory rispondendo oggi agli attacchi del leader laburista Jeremy Corbyn nel Question Time che precede il Consiglio Europeo delle prossime ore. May conferma peraltro il suo 'no' a ogni ipotesi di referendum bis o di permanenza definitiva di Londra nell'unione doganale.