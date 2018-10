Brexit: May cerca strappare accordo Ue

(ANSA) - LONDRA, 16 OTT - Ricompattare il governo dietro la sua linea negoziale: è questo, secondo i media britannici l'obiettivo di Theresa May che oggi ha convocato una riunione ad hoc del Consiglio dei Ministri sullo sfondo di quelle che il Guardian definisce "48 frenetiche" in vista del Consiglio Europeo di giovedì, dove la premier conservatrice continua a sperare di poter strappare un accordo sulla Brexit o almeno l'indicazione di passi avanti sostanziali. Ieri ai Comuni, May ha ribadito di considerare un accordo con Bruxelles "ancora raggiungibile", pur evidenziando divergenze persistenti su "pochi punti seri", relativi al dossier dell'Irlanda del Nord. Nelle ultime ore ha poi avviato contatti con leader di Paesi Ue, mentre cerca contemporaneamente di tenere uniti la sua traballante maggioranza e il suo stesso gabinetto. A conferma dei timori d'una fronda, la Bbc riferisce del resto di una riunione separata ieri sera di 8 ministri di peso: inclusi Jeremy Hunt (Esteri), Dominic Raab (Brexit), e Michael Gove (Ambiente).