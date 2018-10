Save the Children, ogni minuto nel mondo muoiono 5 bambini

Ogni minuto nel mondo "5 bambini sotto i cinque anni muoiono per cause legate alla malnutrizione. A casa loro, in quei paesi sferzati da povertà, effetti dei cambiamenti climatici e conflitti". Lo denuncia Save the Children, che oggi lancia la campagna "Fino all'ultimo bambino".

All'iniziativa partecipa anche la cantautrice Elisa, nuova ambasciatrice dell'organizzazione per difendere i bambini nel mondo. In anteprima, il brano inedito "Promettimi" colonna sonora di un video, realizzato dal regista Riccardo Milani, che vede protagonisti l'artista e i bambini che partecipano ai progetti di Save the Children.