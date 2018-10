Liberata la donna ostaggio a Colonia

(ANSA) - BERLINO, 15 OTT - È stata liberata la donna che veniva tenuta in ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia. Lo ha affermato un portavoce della polizia all'ANSA. La polizia è intervenuta liberando la donna, e arrestando il sequestratore. Non è noto se la donna sia ferita.

La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità dell'uomo.