Brexit: media Gb, ancora non c'è accordo

(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - Frenata da Londra sulle indiscrezioni di un accordo già raggiunto fra Gran Bretagna e Ue sulla Brexit. Dominic Raab ha fatto sapere che per ora resta a Bruxelles per continuare i colloqui anche domani, twitta George Parker, del Financial Times. Mentre l'agenzia Pa cita una fonte di alto livello del governo di Theresa May, secondo la quale "è interesse dell'Ue" dare in questa fase per scontata un'intesa che in effetti ancora non ci sarebbe, in particolare sul nodo dell'Irlanda del Nord.