Francia: Philippe a Eliseo per rimpasto

(ANSA) - LIONE (FRANCIA), 9 OTT - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha lasciato Lione - dove ieri ha accolto a cena gli ospiti del G6 Interni fra i quali Matteo Salvini - per raggiungere l'Eliseo e mettere a punto con il presidente Emmanuel Macron gli ultimi dettagli del rimpasto di governo. Philippe, se l'annuncio del nuovo governo arriverà in tempo, potrebbe essere di ritorno nel pomeriggio a Lione per la conferenza stampa finale del G6. (ANSA).